عالم أزهري يتراجع على الهواء عن وصف المنتحر بـ«الخارج عن الملة»

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قال الشيخ سامي ناصف من علماء الأزهر، إن ظاهرة الانتحار قديمة- حديثة قدمها يؤصل أنها كانت تزيد في فترات وتقل في فترات، وعدد المنتحرين في العالم وصل إلى المليون شخص.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على صدى البلد أن أهل السنة والجماعة أقروا أن المنتحر ليس بكافر، أما الخوارج فحكموا بكفره، لأنهم نظروا إلى العقوبة التي فرضها المولى عز وجل حينما قال «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا».

وتابع أن سيدنا محمد (ص) قال: «من قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة»، مضيفًا أن الخوارج وجدوا هذه العقوبات وكأنها موازية لعقوبة كافر، فقالوا بكفره من باب التغليظ الشديد المغاير لأهل السنة.

وتراجع العالم الأزهري على الهواء مباشرة عن وصف المنتحر بـ«الخارج عن الملة» قائلًا: «لا أعني خارج عن الملة أن يكون كافرًا، بل خرج عن المنهج الذي أقره الله في حفظ النفس البشرية».