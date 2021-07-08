أخبار عاجلة

دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز -
"سراج " يخسر البرونزية.. و"حماد" الجودو يفتتح مشاركته غداً -
لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد -
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن -
«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية -
«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه -
سمير كمونة ينتقد موسيماني -
هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج -
مجلس مدينة قنا يشن حملة تفتيشية علي المباني المخالفة -
افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عالم أزهري يتراجع على الهواء عن وصف المنتحر بـ«الخارج عن الملة»

Print
عالم أزهري يتراجع على الهواء عن وصف المنتحر بـ«الخارج عن الملة» عالم أزهري يتراجع على الهواء عن وصف المنتحر بـ«الخارج عن الملة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار


قال الشيخ سامي ناصف من علماء الأزهر، إن ظاهرة الانتحار قديمة- حديثة قدمها يؤصل أنها كانت تزيد في فترات وتقل في فترات، وعدد المنتحرين في العالم وصل إلى المليون شخص.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على صدى البلد أن أهل السنة والجماعة أقروا أن المنتحر ليس بكافر، أما الخوارج فحكموا بكفره، لأنهم نظروا إلى العقوبة التي فرضها المولى عز وجل حينما قال «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا».

وتابع أن سيدنا محمد (ص) قال: «من قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة»، مضيفًا أن الخوارج وجدوا هذه العقوبات وكأنها موازية لعقوبة كافر، فقالوا بكفره من باب التغليظ الشديد المغاير لأهل السنة.

وتراجع العالم الأزهري على الهواء مباشرة عن وصف المنتحر بـ«الخارج عن الملة» قائلًا: «لا أعني خارج عن الملة أن يكون كافرًا، بل خرج عن المنهج الذي أقره الله في حفظ النفس البشرية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية

«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية

«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه

«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه

سمير كمونة ينتقد موسيماني

سمير كمونة ينتقد موسيماني