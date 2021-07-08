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صحة السويس تحصد المركز الثالث فى محو أمية المواطنين

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صحة السويس تحصد المركز الثالث فى محو أمية المواطنين صحة السويس تحصد المركز الثالث فى محو أمية المواطنين

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استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس سيدة رفاعى مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع السويس، لتكريم إيمان ‏أحمد مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية، لحصول مديريه الصحة على المركز الثالث لمحو أمية المواطنين في إطار ‏البروتوكول المشترك بين مديرية الصحة بالسويس والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

وقدم الحفناوى الشكر والتقدير لهم وللجهود المبذوله في هذا الإطار ضمن الخطه العامه للدوله في محو امية المواطنين ورفع الوعى هذا، طالبهم بالمذيد من الجهد لحصول الصحه على مراكز متقدمه دائما وذلك لتكون محافظه السويس خاليه من الأمية في اقرب وقت .

المصرى اليوم

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