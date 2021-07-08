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مصطفى بكري محذرًا آبي أحمد: اتقِ شر الحليم إذا غضب

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مصطفى بكري محذرًا آبي أحمد: اتقِ شر الحليم إذا غضب مصطفى بكري محذرًا آبي أحمد: اتقِ شر الحليم إذا غضب

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انفعل الإعلامي مصطفى بكري أثناء حديثه عن الموقف الإثيوبي وسد النهضة قبيل جلسة مجلس الأمن الطارئة حول السد.

وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن سعت بكل قوة للتوافق والوصول لاتفاق ملزم ومرضي لكل الأطراف .

ووجه بكري رسالة إلى آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي مؤكدا أنه يغطي على فشله في تيجراي والداخل الإثيوبي و«مصر ليست الحيطة المايلة».

وأكد مستكملا رسالته لرئيس وزراء إثيوبيا «اتقِ شر الحليم إذا غضب».

وقال بكري إن مصر كان لابد أن تذهب لمجلس الأمن لأن الإدعاءات والكذب زاد في الاتحاد الأفريقي وهناك مغالطات وإدعاءات إعلامية مستمر .

المصرى اليوم

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