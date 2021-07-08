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أحمد العيادى نقيبا للمحامين في قنا

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية التكميلية بقنا برئاسة المستشار محمد سليمان رئيس اللجنة فوز أحمد حسين العيادى بمقعد نقيب المحامين بقنا بعد حصول على ٦٦٤ صوتا مقابل حصول كل من علاء الدين يوسف أحمد حسين على ١٤٣ صوتا ومحمود محمد محمود أحمد ١٦ صوتا، وهمام محمد همام أحمد على ٢٩٥ صوتا، ومحمد فؤاد جاد الله يوسف ٤٤٨ صوتا، وموسى صافي حميد أحمد ٥٠٦ أصواتا.

يشار إلى أن عدد من لهم حق التصويت بلغ ٤٨٥٤ ناخبا، فيما بلغ عدد الحضور ٢١١٥، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة ٢٠٧٢ والباطلة ٤٣ صوتا.

العيادى نقيبا للمحامين بقنا

المصرى اليوم

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