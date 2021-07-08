الجيزة : غلق وتشميع محل للزيوت ومطعم ومخزن للملابس بالدقي

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وحلها على الفور .

وفي ذلك الأطار قام حي الدقي اليوم تحت اشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي بغلق وتشميع محل تغير زيوت ومطعم في شارع ابو بكر الصديق لإدارتهم بدون ترخيص، كما تم رصد تغير استخدام شقه سكنيه وتحويلها إلى مخزن ملابس واقمشة، وذلك في شارع الطائف

وتم اتخاذ اجراءات الغلق والتشميع، للمحافظة على آمن وسلامه قاطني العقار، وقامت الحملة بإزالة الحواجز الحديدية من شارع عمان والطائف مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للمخالفين من تحرير محاضر تالف اسفلت واشغال للطريق العام .