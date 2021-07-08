حمادة أنور ينتقد أداء الأهلي أمام المقاولون العرب

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي قدم شوط أول سيئ للغاية، حيث لم تكن له أي شراسة هجومية ولا يقوم بالضغط على لاعبي المقاولون».

وأضاف :«المالي اليو ديانج، وحمدي فتحي، يقومان بنفس الدور، ولا يقومان بالأدوار الهجومية مثلما كان يفعل عمرو السولية، وهو ما اثر على أداء الفريق من الناحية الهجومية، لذلك من الأفضل أن يستغنى الجنوب افريقي بيتشو موسمياني، المدير الفني للأهلي عن أي من الثنائي في الشوط الثاني».