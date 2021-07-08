معتز إينو: هذا الثلاثي أوراق الأهلي الرابحة أمام المقاولون

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى معتز إينو، نجم الاهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له خلال الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «النادي الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له في الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب، وتحديدًا في الناحية الهجومية».

وأضاف: «أعتقد أن الثلاثي محمود كهربا وصلاح محسن وجونيور أجايي، هم الأوراق الرابحة للأهلي خلال الشوط الثاني من المباراة، حيث سيدفع بهم الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتنشيط الناحية الهجومية».