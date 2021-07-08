أخبار عاجلة

دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز -
"سراج " يخسر البرونزية.. و"حماد" الجودو يفتتح مشاركته غداً -
لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد -
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن -
«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية -
«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه -
سمير كمونة ينتقد موسيماني -
هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج -
مجلس مدينة قنا يشن حملة تفتيشية علي المباني المخالفة -
افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة سعودى الجنسية في الساحل الشمالى

Print
إصابة سعودى الجنسية في الساحل الشمالى إصابة سعودى الجنسية في الساحل الشمالى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائح سعودى الجنسية بجرح بالوجه وفقدان بسيط في الوعى نتيجة سقوط على صخرة بشاطىء قرية السياحية بالساحل الشمالى .

كان السائح السعودى في رحلة تصنيف بقرية مارينا ٦ بالساحل الشمالى بمطروح وحاول النزول إلى الشاطىء فنزلت قدمه ليرتطم وجهه بإحدى صخور الشاطىء ليتم نقله على الفور إلى مستشفى العلمين لتلقى العلاج والاسعافات الأولية .

والمصاب السعودى الجنسية يدعى سالم إبراهيم سعيد الدوسري 40 سنة سعودي الجنسية بعد توقيع الكشف الطبى عليه من اطباء الاستقبال بمستشفى العلمين تبين أنه يعاني من جرح قطعي بالجبهة واضطراب بالوعي أثر سقوطه على صخرة بشاطئ قرية مارينا 6 بالساحل الشمالي وتم عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى وتحسنت حالته .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية

«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية

«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه

«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه

سمير كمونة ينتقد موسيماني

سمير كمونة ينتقد موسيماني