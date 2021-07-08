إصابة سعودى الجنسية في الساحل الشمالى

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أصيب سائح سعودى الجنسية بجرح بالوجه وفقدان بسيط في الوعى نتيجة سقوط على صخرة بشاطىء قرية السياحية بالساحل الشمالى .

كان السائح السعودى في رحلة تصنيف بقرية مارينا ٦ بالساحل الشمالى بمطروح وحاول النزول إلى الشاطىء فنزلت قدمه ليرتطم وجهه بإحدى صخور الشاطىء ليتم نقله على الفور إلى مستشفى العلمين لتلقى العلاج والاسعافات الأولية .

والمصاب السعودى الجنسية يدعى سالم إبراهيم سعيد الدوسري 40 سنة سعودي الجنسية بعد توقيع الكشف الطبى عليه من اطباء الاستقبال بمستشفى العلمين تبين أنه يعاني من جرح قطعي بالجبهة واضطراب بالوعي أثر سقوطه على صخرة بشاطئ قرية مارينا 6 بالساحل الشمالي وتم عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى وتحسنت حالته .