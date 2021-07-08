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"الحج": انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

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"الحج": انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل "الحج": انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة ‏‎عن انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وسَبَق المرحلة الثانية، مرحلة التسجيل والتي استمرت 10 أيام، وشهدت تسجيل أكثر من نصف مليون سجلوا رغبتهم في أداء مناسك الحج للعام الحالي، فيما تم فرز المسجلين إلكترونياً، واعتمد القبول النهائي في المرحلة الثانية على الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، فيما أكدت الوزارة أن القبول النهائي اعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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