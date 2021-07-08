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لقاءات مكثفة بين الشركات المصرية والسنغالية فى 7 قطاعات بهدف زيادة الصادرات

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لقاءات مكثفة بين الشركات المصرية والسنغالية فى 7 قطاعات بهدف زيادة الصادرات لقاءات مكثفة بين الشركات المصرية والسنغالية فى 7 قطاعات بهدف زيادة الصادرات

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في إطار فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال والتى تترأسها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في إطار مبادرة روابط الأعمال بين ودول وسط وغرب افريقيا .

نظم جهاز التمثيل التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك سلسلة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية تصل إلى حوالى 250 لقاء، استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك في قطاعات مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكمياوية والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية .

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