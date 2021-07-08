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واصلت التراجع .. الذهب في وعالميا مساء اليوم الخميس 8 يوليو 2021

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واصلت التراجع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 8 يوليو 2021 واصلت التراجع .. الذهب في وعالميا مساء اليوم الخميس 8 يوليو 2021

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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم االخميس، 8 يوليو 2021، انخفاضها الذي بدأته صاح اليوم، في استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميًا، ولكن بنسبة أقل بسبب ارتباطه نسبيا بالعرض والطلب محليا، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الخميس، 895 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 783 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 670 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6240 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم الخميس، استمرار التراجع لينخفض سعر الذهب أسفل 1800 دولار للأوقية، وذلك عقب قيام بنك احتياطى نيويورك ببيع سندات الشركات التي اشتراها خلال فترة تفشى كورونا .

وانخفضت عقود الذهب الآجلة، تسليم أغسطس القادم، دورة الولايات المتحدة، بنسبة 0.07%، عن الصباح، وتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية، بنفس النسبة، مع ترقب المستثمرين اعلان مؤشر طلبات الاعانة للاسبوع المنقضي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الخميس، 793.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،798.98 $ .

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