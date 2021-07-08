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معلومات عن دولة «سانت فينسنت» التي تحدثت في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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معلومات عن دولة «سانت فينسنت» التي تحدثت في مجلس الأمن بشأن سد النهضة معلومات عن دولة «سانت فينسنت» التي تحدثت في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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سانت فينسنت إحدى دول قارة أمريكا الشمالية، والتي تقع تحديدا في جزر أنتيل ويندوارد في البحر الكاريبي، ويبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة (بكثافة 347.83 شخص لكل كيلومتر مربع) وذلك حسب إحصائيات كان آخرها عام 2012، وإجمالي مساحتها 345 كم²

سانت فينسنت هي الجزيرة الأكبر في دولة سانت فينسنت والجرينادين، وهي تقع في البحر الكاريبي، بين كل من جزيرتي سانت لوسيا وجرينادا. وتتكون من جبال بركانية مغمورة جزئيا. ويعتبر بركان لا سوفريير النشط، أكبر وأعلى قمة في البلاد، وآخر مرة ثار فيها كانت في عام 1979.

كان متنازعًا عليها بين كل من فرنسا وبريطانيا في القرن 18، قبل أن يتم التنازل عنها للبريطانيين في عام 1763 ومرة أخرى في عام 1783، وحصلت على استقلالها في 27 أكتوبر 1979.

وقالت مندوبة دولة سانت فينسنت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بنيويورك لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي إنه لابد من مراعاة حقوق الجميع في مياه نهر النيل، ودعت إلى عودة المفاوضات بين الدول الثلاث وإثيوبيا والسودان لإيجاد حلول عادلة للجميع.

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