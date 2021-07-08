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منع الزيارة عن هاني شاكر.. ونادية مصطفى : يخضع للملاحظة الطبية

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منع الزيارة عن هاني شاكر.. ونادية مصطفى : يخضع للملاحظة الطبية منع الزيارة عن هاني شاكر.. ونادية مصطفى : يخضع للملاحظة الطبية

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طمأنت الفنانة نادية مصطفى وكيل نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على صحته وأشارت إلى أن الأطباء منعوا عنه الزيارة حيث توافد عدد من الفنانين لزيارته بالمستشفى والاطمئنان عليه بمجرد علمهم بخبر نقله إلى المستشفى.

وقالت نادية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: «أصدقائى وحبايبى.. أحب أطمنكوا إن أخى وأمير الغناء العربى هانى شاكر بخير وحالته أحسن كتير من الصبح وهيبقى تحت الملاحظة لبكرة إن شاء الله وممنوع عنه الزيارة وطبعاً بيشكر كل اللى سألوا عنه«.

وكان هاني شاكر قد أجرى عددا من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي قام بها لحفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمني تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معني لحياته.

وأجلت دار الأوبرا المصرية حفل الفنان هانى شاكر الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

المصرى اليوم

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