وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يشاركان في ختام المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات

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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من (٥-٨) يوليو الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

أكد وزير السباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمام كبير بالمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، خاصة في ظل الإهتمام البالغ من القيادة السياسية بالشباب المصري، والعمل على تدعيم الوعي السياسي وتعميق التنشأة السياسية للشباب، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافياً وبدنيا، موضحاً أن المشروع القومي لتأهيل الشباب يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات.

وأعرب «صبحي»، عن سعادته بنجاح النسخة الاولي من المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية الذي شارك فيه العديد من الشباب والفتيات من محافظات القاهرة الكبري، مؤكداً حرص القيادة السياسية على دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المختلفة الذي يأتي جزءا منها في إشراكهم في نماذج الحياة السياسية المختلفة التي تتم عن طريق خطوات علمية، ليكونوا نواة قادرين على المشاركة في المستقبل لدعم الوطن في المحليات والاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على الإهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بتمكين الشباب للقيادة في كافة المجالات وتوفر البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية لهم في كبري المؤسسات والأكاديميات الخاصة بالتدريب في مصر، مشددا على أهمية هذا المشروع لتأهيل الشباب لإعداد جيل من شباب مصر واعي ولديه طموح وقادر على خوض انتخابات المجالس المحلية القادمة والتي سيتم خلالها اختيار حوالي ٥٨ ألف شاب وشابة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال إن الوزارة أطقلت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الشبابية الناجحة في القضايا والملفات الخاصة بالمحليات والتي حققت نجاحاً كبيراً في إطار إيمان الوزارة بدمج الشباب في العمل التنموي وإطلاق طاقاته وتفعيل آليات مؤسسية لتحقيق الشفافية والتخطيط والتنفيذ التشاركي من خلال المبادرات الشبابية في مجالات النظافة مثل «هنجملها»، ومجلس إدارة الشارع و«معاً لنرتقي»، وكذا المشاركة في زيادة المعروض السلعي لضبط الأسعار في القرى والأحياء الأكثر احتياجاً .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشباب له دور مهم في تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات والمبادرات القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية وعلى رأسها برنامج تطوير القرى المصرية ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتصالح حياة ومبادرة السيد الرئيس حياة كريمة والتي تقوم بشكل كبير على المشاركة الفاعلة للشباب في التخطيط التشاركي ومتابعة التنفيذ.

ورحب «شعراوى»، بزيادة دور الشباب من مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لمتابعة ومراقبة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للشباب المشاركين في المشرع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والبالغ عددهم حوالى 150 من مختلف المحافظات في المرحلة الأولى وذلك بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأضاف شعراوى: عايزينكم تبقوا عيون مصر والدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية في برنامج تطوير الريف المصرى والتي لم تشهدها دولة في العالم والتي ستغيير وجه الريف المصرى .

وشدد شعراوى على أن الدولة مهتمة بتأهيل وتدريب الشباب المصرى ليكون شباب مقف وواعى ومدرب على أفضل صورة لتولى القيادة وخلق صف ثانى وثالث في كافة المصالح الحكومية تمهيداً لتوليهم المسئولية خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن الشباب المصرى في عهد الرئيس السيسى يعيش أفضل عصوره من عقود طويلة خاصة بعد إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الرئاسية الخاصة بالشباب من الجنسين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع والتي استطاعت أن تساعد الدولة على تخطى ومواجهة العديد من الأزمات والقضايا وعلى رأسها تداعيات الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا ونجحت في إدارة الحياة اليومية لأسرتها بشكل جيد .

وأشار الوزير إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصرى والتى تخطت فيها المشروعات نسب كبيرة جداً وفى كافة المجالات والقطاعات وليست الصرف الصحى ومياه الشرب فقط ولكن هناك مشروعات في قطاعات التعليم والإتصالات والغاز الطبيعى والشباب والرياضة .

وأكد شعراوى على التفاهم والتناغم الجيد وروح الفريق الذي تعمل به حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فالجميع يعمل كفريق عمل واحد وشغلها الشاغل هو تحقيق تطلعات الشعب المصرى في مختلف المجالات وسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بصورة سريعة وعلى أكمل وجه .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بصورة كبيرة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفر كافة عوامل النجاح للشباب في تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى والمحافظات لزيادة معدلات تلك المشروعات بما يساعد على خلق فرص عمل بالمحافظات للشباب من الجنسين وخاصة في القرى والريف بما يساعد على تحسين معيشة المواطنين وزيادة معدلات الدخل الشهرى لهم .

وأكد اللواء محمود شعراوي على الاهتمام الذي يوليه لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص والشباب من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة في المحافظات خاصة عند زيارتهم لدواوين عموم المحافظات والأحياء المختلفة للحصول على بعض الخدمات .

وشدد شعراوي على أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بعودة البناء المخالف أو العشوائى بالمحافظات، مؤكداً على أهمية دور الشباب في توعية المواطنين بخطورة البناء المخالف .

وعلي هامش الختام اصطحب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في جولة تفقدية داخل المركز الاوليمبي بالمعادي، حيث شهد تسليم المرحلة الأولي من الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الختام كل من الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، الدكتور هشام الهلباوي المشرف على برنامج تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، ونواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير قدرات الشباب، الدكتورة ميرفت سيد احمد رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، مجدي رشدي رئيس الادارة المركزية للخدمات المساعدة بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير قدرات الشباب.