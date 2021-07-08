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أحمد موسى: قضية سد النهضة في ملعب المجتمع الدولي ()

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أحمد موسى: قضية سد النهضة في ملعب المجتمع الدولي (فيديو) أحمد موسى: قضية سد النهضة في ملعب المجتمع الدولي ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية في ملف السد عام 2011 ثم في الملء الثاني للسد، مؤكدا أن أديس آبابا لا تريد أن يحدث اتفاق حول السد.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لم تعترض على التنمية في إثيوبيا.

وتابع أحمد موسى أن قضية سد النهضة في ملعب المجتمع الدولي وأي تداعيات أي دولة قد تحدث إذا تقاعس مجلس الأمن، موضحا أن إثيوبيا تستخدم السد كورقة سياسية بسب الفشل في أزماتها الداخلية، موضحا أن نهر النيل دولي وليس داخل الحدود الأثيوبية.

المصرى اليوم

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