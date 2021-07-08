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تعديل تركيب بعض قطارات الفيوم بعربات «تحيا »

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تعديل تركيب بعض قطارات الفيوم بعربات «تحيا مصر» تعديل تركيب بعض قطارات الفيوم بعربات «تحيا »

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة «تحيا مصر» اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/7/2021 والقطارات هي: 142/ 1111 /1110/141، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات (تحيا مصر )، الذى يأتى في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب .

وأضافت الهيئة أنه تقرر أيضاً إختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بمحطة القاهرة وذلك إعتبارا من يوم 13/7/2021 على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءاً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءاً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ً ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءاً.

المصرى اليوم

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