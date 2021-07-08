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لأول مرة سفينة سياحية عالمية عملاقة تنطلق من إلى وجهات محلية وإقليمية على البحر الأحمر

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لأول مرة سفينة سياحية عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية على البحر الأحمر

تداول المواطنون والمقيمون في خلال الساعات الماضية إعلانًا لشركة MSC العالمية عن تدشينها لسلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية، وذلك بداية من 30 يوليو الجاري وعلى مدى 3 أشهر.

ووفقًا للمعلومات المتداولة ستنطلق رحلات الكروز من مدينة جدة، وصولاً إلى العقبة في الأردن أو سفاجا في ، في رحلات تمتد من 3 إلى 4 ليالٍ، وبأسعار تبدأ من 2150 ريالاً للشخص الواحد، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للسفينة إلى 1900 كبينة، وتضم الرحلة الواحدة ما يزيد على 3 آلاف راكب، وتقتصر الرحلة على المحصنين بكل فئاتهم "محصن جرعة أولى، محصن جرعتين، محصن متعافٍ" مع ضرورة إجراء فحص PCR للركاب.

وبزيارة الموقع الالكتروني للرحلات (MSCcruisesKSA.com)، تبين أن السفينة توفر مجموعة من المرافق والأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة والفاخرة؛ التي تحاكي أفضل المنتجعات المتكاملة والعائمة فوق سطح البحر؛ حيث تضم السفينة العملاقة ألعابًا مائية للأطفال، حمامات السباحة والأندية الصحية وصالونات التجميل ومكتبة ومطاعم ومقاهٍ وصالات سينما ومسرح ومول يضم أكثر من 200 علامة تجارية وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أكثر من 30 نشاطًا ترفيهيًا تتناسب مع كل أفراد العائلة بمختلف الأعمار من الأطفال والشباب والكبار.

ويمكن للراغبين في الحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم المجاني (8003020060) أو زيارة الموقع الإلكتروني (MSCcruisesKSA.com).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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