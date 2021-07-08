"الربيعة" يكرم مدير عام "صحة نجران"

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لجهوده في التصدي لجائحة كورونا بالمنطقة

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، لجهوده المتميزة في التصدي لجائحة كورونا.

وجاء تكريم الدكتور "بني هميم"؛ نظير تميزه في التصدي لجائحة كورونا من خلال عمله رئيساً لمركز القيادة والتحكم بمنطقة نجران ومساهمته الفعالة في الحد من انتشار الوباء، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الدكتور "بني هميم" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعاً الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ولزملائه منسوبي "صحة نجران"، وللجهود التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.