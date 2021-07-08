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انتقد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بعدما أكد أنه سيطالب لاعبيه بعدم الاحتكاك بشكل قوي مع لاعبي الأهلي.

وكان محمد عبدالجليل تعرض لانتقادات قوية في الساعات الماضية، بعد تصريحاته بأنه سيطالب لاعبي المقاصة بعدم الاحتكاك القوي ضد لاعبي الأهلي، حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «تصريح محمد عبدالجليل، في غير محله، مينفعش يخرج من مدير فني»، مضيفًا: «الجماهير لم تتقبل تبريرات محمد عبدالجليل، لأنها أخدت التصريح الأول».

وأضاف: «مهما تحاول تبرر مفيش حاجة تشفعلك، لازم كل مدير فني يكون مسؤول عن تصريحاته»، مضيفًا: «تصريحات محمد عبدالجليل، (جديدة علينا)، مفيش مدرب يصرح بتلك التصريحات».