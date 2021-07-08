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معتز إينو يهاجم فرجاني ساسي : «أنت عملت إيه للزمالك»

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معتز إينو يهاجم فرجاني ساسي : «أنت عملت إيه للزمالك» معتز إينو يهاجم فرجاني ساسي : «أنت عملت إيه للزمالك»

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هاجم معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المالية، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هو فرجاني ساسي عمل إيه لنادي الزمالك لكي يطلب تلك المبالغ الكبيرة من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء».

وأضاف: «فرجاني، لاعب مميز ولا يختلف أحد على ذلك، ولكنه لم يحقق أي طفرة مع الزمالك خلال السنوات الثلاث الماضية، فهو لم يقد الفريق للفوز ببطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا».

وتابع: «الزمالك هو اللي عمل فرجاني ، والنادي لن يقف عليه»، مضيفًا: «اللاعب التونسي، فقد تعاطف جماهير القلعة البيضاء بعد تهربه من تجديد عقده».

المصرى اليوم

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