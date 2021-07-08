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الموارد البشرية بالرياض يعقد اتفاقيتي تعاون في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للمستفيدين

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ضمن أهداف فرع الوزارة لبناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص

الموارد البشرية بالرياض يعقد اتفاقيتي تعاون في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للمستفيدين

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف والتمكين من ريادة الأعمال بما يخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين بالمنطقة، بحضور مساعد المدير العام للعمليات ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع.

وتنص الاتفاقية الأولى على توفير فرص التوظيف للقادرين على العمل من فئات ذوي الإعاقة والتوحد والأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء بالرياض، وتقديم مجموعة من الخصومات والعروض لمنسوبي الوزارة من الجنسين، فيما تنص الاتفاقية الثانية على إطلاق واستقطاب المعسكرات الريادية واحتضان عدد من المشاريع لمستفيدي الوزارة بمنطقة الرياض وتمكين وصولها للمستثمرين.

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن أهداف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في بناء شراكات إستراتيجية وعلاقات تكاملية مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع تنموي وفعًال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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