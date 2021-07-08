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قال عثمان الميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السوداني، إنّ هناك قضايا كثيرة تحيط بقضية سد النهضة على النطاق الدولي، وخاصة لأن القضية تعتبر في كنف الاتحاد الإفريقي ولن يكون مجلس الأمن تحمسا على إصدار قرارات قد تحرج المنظمة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مدير الري السوداني تحدث عن خيارات سودانية للتعامل مع الأزمة حال استمرار إثيوبيا في تعنتها.

وتابع «في قضية سد النهضة والمفاوضات ليس لدى السودان إلا أن يدعو عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية إلى الاستمرار في التفاوض للوصول إلى حل للأزمة ولا يملك غير ذلك في هذا المسار».