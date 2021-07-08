مبعوث الأمم المتحدة للقرن الأفريقي: أي ملء آخر لسد النهضة يجب أن يتم باتفاق ثلاثي

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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي بارفيه أونانجا، أن أطراف قضية سد النهضة الإثيوبي مصر والسودان وإثيوبيا، لم تتمكن من الاتفاق على القضايا العالقة بينهم، رغم التوصيات السابقة، مشيرًا إلى أن سد النهضة يمثل تحديات ومخاوف تتعلق باستخدام المياه والطاقة في إثيوبيا ومصر والسودان.

وقال المبعوث خلال إلقاء كلمته في مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، إن الخبراء والمراقبين يدعمون الجهود الأفريقية لحل أزمة سد النهضة، لافتا أن هناك خلافا بين أطراف قضية سد النهضة بشأن إطار الوساطة في المفاوضات.

وأوضح «أونانجا» أن كل الدول التي تتشارك في مياه النيل لها حقوق وعليها واجبات، وأن على أطراف قضية سد النهضة التفاوض بحسن نية للتوصل إلى أرضية مشتركة للحل، وأن أي ملء آخر لسد النهضة يجب أن يتم وفق اتفاق مشترك بين الدول الثلاث.

ودعا المبعوث الأممي أطراف قضية سد النهضة لمواصلة التعاون وتفادي أي إعلانات تزيد من التوتر، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستظل دائمًا داعمة لحل يحفظ حقوق جميع أطراف قضية سد النهضة.