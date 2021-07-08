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رسالة نارية من حمادة أنور لإدارة بشأن فرجاني ساسي

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رسالة نارية من حمادة أنور لإدارة الزمالك بشأن فرجاني ساسي رسالة نارية من حمادة أنور لإدارة بشأن فرجاني ساسي

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وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، رسالة نارية إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «يجب على الإدارة الحالية لنادي الزمالك إغلاق تمامًا ملف تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، والبدء في البحث عن بديل للاعب التونسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف: «كلنا نعلم أن فرجاني ساسي لن يعود للزمالك مرة أخرى في ظل مغالاته في طلباته المالية، لذلك يجب على الإدارة غلق هذا الملف نهائيًا، والبحث عن التعاقد مع لاعب بديل له».

وواصل: «فرجاني لاعب مميز للغاية، ولكنه ظهر بمستوى جيد مع الزمالك لأن الدوري المصري ضعيف، بدليل أنه لم يحقق أي نجاحات في الدوري السعودي، لأنه يعتمد على التعاقد مع لاعبين محترفين على أعلى مستوى».

وأكمل: «اللاعب التونسي لا يستحق الحصول على مليونين و500 ألف يورو في الموسم، فهو لم يقد الزمالك للفوز ببطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا أو للأندية، لكي يطلب هذا المبلغ».

المصرى اليوم

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