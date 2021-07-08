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نائب محافظ قنا يرأس لجنة اختبار الوظائف بوحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية

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ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لجنة اختبار المتقدمين لشغل الوظائف بوحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية (GIS) بنظام التعاقد، وذلك بحضور المهندس بدر عبدالسيد مصطفى ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ومحمد صفوت عمران ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد يوسف محمد الراوي ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهاني صلاح مدير الموارد البشرية بديوان عام محافظة قنا.

اجتماع نائب محافظ قنا

وأشار نائب محافظ قنا إلى أن اللجنة قامت بمقابلة وإجراء اختبارات شفهية لعدد 61 متقدم لشغل الوظائف المعلن عنها بنظام التعاقد للحاصلين على تخصصات (هندسة – علوم جولوجيا – آداب جغرافيا قسم نظم معلومات جغرافية) بهدف التعرف على إمكانات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية، وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، بالإضافة إلى التعرف على مقترحاتهم وأفكارهم نحو تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة التي قد ينتمون إليها.

اجتماع نائب محافظ قنا

وأضاف «عمر» أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا حريص على تطبيق مبدأ الكفاءة في المفاضلة بين المتقدمين، موضحًا أنه سيجري اختيار 4 متقدمين ناجحين للعمل بوحدة الـ ( GIS)، وذلك من منطلق التزام المحافظة بمبدأ الشفافية موصيًا بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

اجتماع نائب محافظ قنا

المصرى اليوم

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