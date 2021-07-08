محافظ كفر الشيخ يؤكد جاهزية لجان الثانوية العامة

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شهدت مقار لجان الثانوية العامة ب 12 إدارة تعليمية، استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات المشاركين في أعمال الامتحانات والتي ستبدأ يوم السبت المقبل.



أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن والجهات المعنية، لإجراء اختبارات الثانوية العامة، التي ستبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، مشدداً على تطهير وتعقيم 86 لجنة منهم 74 لجنة الكترونية و12 لجنة ورقية، موزعين ب 12 إدارة تعليمية، يستقبلون 20 ألف و280 طالب وطالبة، منهم 18 ألف و965 طالب وطالبة ،وسيؤدي بقية الامتحان يؤدون الامتحان ورقياً.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة واسعاف وكهرباء وامن وشركة اتصالات، ومياه شرب وغيرهم، وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.



وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية، وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية، ،والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع «Rapid Test»، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.



وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.



وقال المتحدث الرسمي، إن محافظ كفر الشيخ وجه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.



وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية التعامل مع الموقف بأمانة وجدية، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يضع تأمين اللجان وانضباط العملية الامتحانية نصب عينيه وقراراته حاسمة إذا ما حدث أي تجاوز، كما دعتهم إلى توفير أجواء امتحانية بعيدا عن التوتر، مؤكدة أنه لا مجال للغش والشغب .



وقال المهندس خالد البربرى وكيل مديرية التربية والتعليم ان نجاح الامتحانات يتوقف على وعي رئيس اللجنة الذي يجب أن يقرأ تعليمات الوزارة بدقة، فيما يتعلق بدخول الطلاب أو تفتيش التابلت وغيرها من الإجراءات التي توفر الوقت والجهد، مشيراً إلى نقاط فنية كثيرة من شأنها أن تؤدى إلى نجاح الامتحانات .



وأشار مدير عام التعليم إلى عدد من التوجيهات التي يجب على رؤساء اللجان اتباعها خاصة ما يتعلق بحسن التعامل مع الدبل شيت وجمعه بطريقة فنية تحفظه حتى يتم تقييمه الكترونيا، مؤكداً أنه لابد أن يتسم بالجدية ودعا جميع رؤساء اللجان إلى تسجيل أرقام هواتف المسئولين بتعليم كفر الشيخ حتى يسهل التواصل.



وأشار تامر وهدان ،المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة إلى نقاط فنية هامة منها ما يتعلق بالدبل شيت حفاظا على مصلحة الطالب، وما يمكن فعله من إجراءات لضمان دخول الطلاب بسلاسة تمكنهم من اجتياز الامتحان بسلام، مؤكداً أنه يجب أن يعرف كل حدود مهمته ومن الذين يجب أن يكونوا معه أثناء وقت الامتحان والضوابط التي يجب اتخاذها حفاظا على سير الامتحانات.