تعرف علي فائدة أقنعة الأكسجين التي تدرب بها لاعبي ريال مدريد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت بعض الصحف الاسبانيه فائدة أقنعة نقص الأوكسجين التي تدرب بها لاعبي ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت التقارير أن فهذه الأقنعة تفيد في التالي:

رفع مستوى الأداء البدني.

مهمة للقلب والأوعية الدموية وتكبير سعة الرئتين.

يساعد على تقوية التنفس .

يزيد من قدرة التحمل .

كما وضحت آلية استخدامها كالتالي :

يقوم الرياضيون بالتدريب في المرتفعات لزيادة القوة البدنية والتحمل وتقوية التنفس.

يحاكي هذا القناع التدريب في المرتفعات حيث يمكن تحديد الارتفاع حسب الصمامات ما بين 3000 حتى 18000 قدم.

يكون التدريب متقطعاً

تدريب بقناع ما بين 5 حتى 7 دقائق

تدريب طبيعي بدون قناع نفس المدة

الفكرة كالتالي :

في المرتفعات يحدث نقصٌ في معدل أوكسجين الدم وهذا يؤدي إلى إنتاج مزيدٍ من الإريثروبويتين هو هرمونٌ تنتجه الكلى ويُعزِّز قدرة الجسم على الأداء الرياضي، ويؤدي دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم .