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قال الدكتور عبد الشافي أحمد، من علماء الأزهر الشرف، إن المنتحر خرج عن «الخط» الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيديه وملعون من هدم بنيان الله عز وجل.

وتابع الدكتور عبد الشافي أحمد أن الانتحار لم يصبح ظاهرة في مصر عكس باقي دول العالم، موضحا أن المنتحر ليس بشخص كافر فهو فاسق وخرج عن الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى.

قال الدكتور عبد الشافي أحمد، من علماء الأزهر الشريف، إن المذاهب الثلاثة التي تحدثت عن حكم مرتكب الكبيرة ومن ضمنه القاتل أو المنتحر هم المرجئة والخوارج وأهل السنة وتحدثوا عن مرتكب الكبيرة وحكمه.

وأضاف أن أهل السنة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته في الدنيا ويوم القيامة يحاسبه الله. وأضاف الدكتور عبد الشافي أحمد أن الخروج من الإيمان يكون من نفس الباب أي أن ينكر الشخص وجود الله أو ينفي الإيمان برسوله ولكن الخوارج هم من قالوا إن المؤمن يخرج من الملة بمجرد ارتكاب الكبيرة.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى وضع أكبر عقاب على جريمة القتل ومع ذلك لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر .