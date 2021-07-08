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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها الجنوب سودانية، مستشفى جوبا التعليمي، بعد وصولها اليوم الخميس، إلى دولة جنوب السودان، في إطار زيارتها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، برفقة السفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري لدى جوبا أحمد البكري.

وأعربت الدكتورة هالة زايد عن سعادتها بزيارتها لدولة جنوب السودان، مؤكدة أنها محملة برسالة تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور 10 سنوات على الاستقلال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال فريق القافلة الطبية المصرية بمستشفى جوبا التعليمي، التي انطلقت من القاهرة في الخامس من شهر يوليو الجاري وتستمر في عملها، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات للأشقاء بدولة جنوب السودان، حيث شملت تخصصات (الباطنة، الرمد، الأطفال، النساء والولادة، العظام، والتخدير).

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة تفقدت أيضًا مركز الغسيل الكلوي المصري بالمستشفى، حيث وجهت الوزيرة بتوسعة المركز وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية له من أعمال الإنشاءات وكافة التجهيزات الطبية بالمركز، كما وجهت بإمداده بـ 10 ماكينات غسيل كلوي جديدة، ومولدات كهرباء ومحطة معالجة مياه، لافتًا إلى أن المركز تم إمداده بمستلزمات طبية وأدوية وفلاتر للغسيل الكلوي.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت استمرار إرسال القوافل العلاجية في مجال الرمد بشكل شهري، للفحص وإجراء الجراحات وتوفير النظارات الطبية، حيث ساهمت تلك القوافل في إجراء أكثر من 600 عملية وتوفير ما يقرب من 3000 نظارة طبية، بالإضافة إلى إرسال قوافل بشكل دوري ومستمر في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء والولادة، والعظام) استجابة للاحتياج الطبي في تلك التخصصات وتقديم أفضل خدمة طبية المواطنين بدولة جنوب السودان.

وتابع أن الوزيرة تفقدت أيضًا فريق العمل المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، بمستشفى جوبا التعليمي، والذي تم إرساله لأول مرة إلى دولة أفريقية، حيث نفذ الفريق منذ وصوله في شهر يوليو الجاري، ١٥ ورشة عمل لتدريب الأطباء بدولة جنوب السودان في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بإعداد مركز متخصص ثابت لفحص السيدات وتجهيزه على أعلى مستوى، لتقديم خدمات الفحص الشامل لصحة المرأة وخدمات الكشف المبكر لسرطان الثدي.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ محمد صبحي معاون وزيرة الصحة والسكان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.