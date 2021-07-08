جامعة العريش تتابع تنفيذ مبادرة «سيناء خالية من الأمية»

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تابع الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، امتحانات محو الأمية التي تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار، فرع شمال سيناء، وذلك على ضوء بروتوكول التعاون بين جامعة العريش والهيئة العامة لتعليم الكبار .

وأشار بيان للجامعة إلى أنه تنفيذا لمبادرة الجامعة «سيناء خالية من الأمية» التي تعد مساهمة من الجامعة في القضايا القومية المصرية وعلى رأسها قضية الأمية.. لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصرى.. فقد اشترطت جامعة العريش على طلاب السنوات النهائية محو أمية عدد من الدارسين لكل خريج أو خريجة للحصول على شهادة التخرج.. على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار باجراء الامتحانات اللازمة لهم واثبات محو أميتهم ونجاحهم، وذلك عن طريق فرع الهيئة بالعريش.

وأضاف بيان الجامعة أنه تيسيرا على الخريجين، قامت الجامعة بتوفير مقر لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار داخل الجامعة لاستقبال الأوراق والتسهيل على أبنائنا الطلاب الخريجين في توفير عدد من الأميين لتعليمهم ومحو أميتهم لتتولى الهيئة امتحانهم حتى يحصل الخريجون على شهادات تخرجهم من الجامعة .

وأعلن البيان أن الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة تابع امتحانات أكثر من 200 دارسا ودارسة لمحو الأمية والخاص بالطلاب من خريجى وخريجات جامعة العريش، والذى عُقد بمقر المجلس المحلى بالعريش.

وأكد رئيس الجامعة على مخاطبة الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وأكرم عبدالعظيم مدير عام فرع الهيئة بشمال سيناء، وذلك لشكرهما وتقديرهما على دعمهما لمبادرة الجامعة: «سيناء خالية من الأمية» وتعاونهما المثمر مع الجامعة لتنفيذ المبادرة .

ومن جانبه، أعرب جمال أحمد الفقي مدير إدارة تعليم الكبار بالعريش عن سعادته بمتابعة رئيس الجامعة للامتحانات.. مقدما الشكر لجامعة العريش على توفير مقر لفرع الهيئة داخل الجامعة،. مما يسهل استقبال طلاب الجامعة واستلام الأوراق وتسهيل كافة الإجراءات لطلاب الجامعة .وأشار إلى أن الهيئة حددت يومًا من كل أسبوع لامتحانات الدراسين والدارسات لمحو الأمية عن طريق طلاب الجامعة من الفرق النهائية تيسيرًا عليهم في إنهاء إجراءات تخرجهم .