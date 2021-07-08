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استمرار افتتاح معبر رفح البري بشمال سيناء

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استمرار افتتاح معبر رفح البري بشمال سيناء استمرار افتتاح معبر رفح البري بشمال سيناء

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيًا لعبور العالقين من الجانبين واستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمُعَدات إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج.

يُذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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