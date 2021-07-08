قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية بإحتفاليتي «الهودج» و«كوزموبوليتانية الإسكندرية» (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مكتبة الاسكندرية، احتفاليتين مساء أمس، أحداهما بمناسبة تسلم المحمل الشريف (الهودج) المهدى من اللورد ياشار حسن حلمي، والأخرى احتفالية «كوزموبوليتانية الإسكندرية» التي ينظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

وحرص على المشاركة في الاحتفاليتين قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية، حيث حضر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والبابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس في مصر وسائر بلاد أفريقيا، والسفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية، والشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، وعدد من رجال الأزهر والكنسية، وعدد من المسئولين والقناصل والشخصيات العامة.

وخلال احتفالية «كوزموبوليتانية الإسكندرية»، أكد المحافظ أن الإسكندرية مدينة تجمع كل الحضارات وتقبل كل الثقافات والديانات والأجناس، مؤكداً أننا في ضوء توجيهات القيادة السياسية نعمل على عودة الإسكندرية إلى سابق عهدها عروس البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه؛ أكد الدكتور مصطفى الفقى، حرصه على تنظيم تلك الاحتفالية تأكيدًا على رسالة مكتبة الإسكندرية بكونها نافذة العالم على مصر ونافذة مصر على العالم وأيضًا كونها مركزًا للإشعاع الحضاري ومنارة لإعلاء قيم التسامح والتفاهم والحوار بين الشعوب.

وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته البالغة بهذا الإهداء، لافتًا إلى أن اللورد ياشار حسن حلمي سبق وأهدى مكتبة الإسكندرية كسوة الكعبة المشرفة، والتي تحظى باهتمام كبير من زوار المكتبة.

ولفت الفقى ية إلى القيمة الكبيرة لهذا الإهداء، فقد كان المحمل الشريف يخرج في رحلة كل عام من مصر للأراضي المقدسة في احتفال رسمي منذ أيام العصر العثماني، وأكد أن مكتبة الإسكندرية تعتز بهذا الإهداء كثيرًا، باعتبارها مركزًا حضاريًا يهتم بالحضارة والثقافة والتراث ويحتفي بها، ووجه الشكر للورد ياشار حسن حلمي، وقدم له إهداء مكتبة الإسكندرية تقديرًا لإهداءاته القيمة وإسهاماته في الحفاظ على التراث.

من جانبه، تحدث اللورد ياشار حسن حلمي عن قيمة المحمل الشريف، لافتًا إلى أنه في عهد السلطان بايزيد الأول كان يضم المحمل 80 ألف قطعة من الذهب الخالص والملابس والأقمشة من الحرير ليتم توزيعها على خدمة الحرمين الشريفين وليستفيد منها الفقراء، لذلك فإن المحمل الشريف يحمل قيم المودة والمحبة والإخاء والصداقة بين الشعوب.

وضمت فعاليات احتفالية كوزموبوليتانية؛ عرض فيلم «وطن بالاختيار» وهو نتاج الشراكة ما بين البرنامج الأوروبي التابع للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام والإتحاد الأوروبي ويتناول شباب الجاليات الأجنبية المنتمين إلى الإسكندرية «الكوزموبوليتانية» الذين اختاروا البقاء في الإسكندرية مهد حضارات دول البحر المتوسط.

كما تضمنت احتفالية «تسلم (الهودج) عرضًا قدمته الدكتورة شيرين القباني الباحثة بمكتبة الإسكندرية عن تاريخ المحمل وأهميته وقيمته، حيث أن المحمل النبوي الشريف هو هودج مغطّى بعدة قطع من القماش المزخرف بالآيات القرآنية، كان يُحمل على جمل خاص ضمن موكب خاص مع قافلة الحج. ويحوي هذا المحمل أستار الكعبة المشرفة (الكسوة)، وهدايا ذات قيمة عالية للحرمين الشريفين، وصرة سلطانية كبيرة (كمية من الأموال) تحتوي على قطع ذهبية كثيرة ومجوهرات كريمة، توزّع على أهل الحجاز، وتصرف على إصلاح طرق الحج وموارد الماء وإعمار مكة المكرمة والمدينة المنورة ومرافق الحرم النبوي الشريف.

وسمي المحمل النبوي الشريف لأنه في الأساس هدية الخلفاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وإلى أتباعه المسلمين في الحجاز، وخاصة في الحرمين الشريفين، ويستفيد منه الحجاج والمعتمرون.

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)

"وطن بالاختيار" .. قيادات تنفيذية وكنسية وسعودية باحتفالية تسلم المحمل الشريف «الهودج» بـ"كوزموبوليتانية الإسكندرية" (صور)