بايدن يمدد العقوبات المفروضة على الصين بسبب هونج كونج

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين لمدة عام إضافي على خلفية الوضع في هونج كونج.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: لا يزال الوضع فيما يتعلق بهونج كونج، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتقويض الاستقلال الذاتي هناك بشكل أساسي، يشكل تهديدًا استثنائيا على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة لهذا السبب، تظل حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 يوليو 2020 سارية المفعول بعد 14 يوليو 2021.

وكان ترامب قد وقع العام الماضي مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني بتطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونج كونج ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن «تقويضا للحكم الذاتي» للمدينة.