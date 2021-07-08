نهاية مأساوية فى مباراة كرة قدم ..مقتل شخص وإصابة 2 أخرين بالقاهرة

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أمرت جهات التحقيق فى القاهرة بحبس طرفى مشاجرة ،تبين من التحريات ان مجموعة من الاطفال كسروا زجاج سيارة أثناء لعب كرة القدم فى الشارع .

اضافت التحقيقات ان الامر تطور لمشاجرة تدخل فيها أولياء امور الاطفال بالشوم والاسلحة البيضاء انتهت بمقتل شخص واصابة 2 آخرين ،تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التى اخطرت قسم الشرطة بالواقعة

كانت البداية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بمصرع شخص واصابة اثنين اخرين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو احد الأطفال بالكرة بالشارع وكسر زجاج سيارة بالقاهرة.

وبالانتقال ،تبين مصرع شخص واصابة 2 اخرين بسبب خلافات على لهو الاطفال وكسر زجاج سيارة وتم القبض على طرفى المشاجرة.