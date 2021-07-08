تدخل برلمانى لتطعيم مراقبي إمتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا

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قدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه، للدكتورة وزيرة الصحة تطالب فيه بتطعيم مراقبى الثانوية العامة، مشيرة إلى أن حصولهم على اللقاء ضرورة ملحة وهامة لأنه سيعمل على قلة انتشار فيروس كورونا .

وقالت الدكتورة سارة النحاس أن تطعيم مراقبى الثانوية العامة أمر هام ويأتي في ضوء اهتمام وحرص الدولة والقيادة السياسية على المواطنين والإجراءات الوقائية الناجحة وحملات التطعيم وتوفير اللقاء وجهود وزارة الصحة والفرق الطبية حفاظاً على أبنائنا الطلاب وكذلك المشاركين في إدارة الامتحانات من المراقبين أيضاً .