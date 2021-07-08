«مصايف الإسكندرية»: تنفيذ 80 حملة مفاجئة وتغريم 7 شواطئ لمخالفة التعليمات (صور)

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تلقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرا شاملاً من اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حول الحملات الرقابية ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشواطئ الإسكندرية، وذلك منذ إعادة فتح الشواطئ تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وحتى الآن، حيث استعرض التقرير ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ونسب الإشغال بالشواطئ والتي وصلت أيام الإجازات إلى 100 % وفقاً للقواعد المسموح بها في ظل الإجراءات الإحترازية.

وصدق محافظ الإسكندرية، على توقيع غرامة مالية على 7 من مستأجري الشواطئ بقيمة 21 ألف جنية، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الإحترازية ووجود عدد من شكاوى المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها، مشدداً على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة وجميع الجهات المعنية، على مدار اليوم، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية. مؤكدا على إنتشار كامل لمفتشي الإدارة المركزية على شواطيء الإسكندرية.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد خلال التقرير، أنه تم شن عدد 80 حملة مفاجئة على الشواطئ للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه تم استقبال 3400 حجز إلكتروني على موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg، كما تم التعامل الفورى مع عدد 700 شكوى مابين سوء نظافة دورات المياه وفرض اكراميات، وتم التوجه فوراً للشواطئ، وإلزام المستأجرين بالتنظيف الفورى لدورات المياه والتعقيم وكذلك تم مقابلة مقدمي شكاوى فرض الاكراميات على الشواطئ والتعرف على العمال الذين قاموا بفرض الإكراميات وتم إرجاع المبالغ الغير مستحقة للرواد وطرد أربعة عمال وتوجيه إنذارات للمستأجرين طبقاً لبنود كراسة الشروط.

وأوضح «رشاد»، أنه تم مصادرة ما يقرب من 350 شيشة من الشواطئ ومشروبات كحولية، وتم شن عدد 80 حملة على الشواطئ،كما تم إستقبال 34 جمعية خيرية مجاناً على شواطئ الإسكندرية بإجمالى عدد 2000 فرد، لافتاً إلى أن نسب الأشغال تراوحت خلال أيام الأسبوع مابين 25٪ إلى 50٪ فيما عدا أيام الإجازات حيث تصل نسب الإشغال فمعظم الشواطئ إلى 100٪.

وأكد أنه استجابة لشكاوى المواطنين تم زيادة عدد المراقبين الإدارة على بعض الشواطئ بالإضافة إلى الانتشار الكامل للمفتشين على جميع الشواطيء، مشيرًا إلى استمرار استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات على أرقام الإدارة، 01270746490 _ 01289252668، وكذلك موقع الإدارة الرسمي.

رئيس "مصايف الاسكندرية": تنفيذ 80 حملة مفاجئة ومصادرة 350 شيشة على الشواطئ وتغريم 7 شواطئ لمخالفات التعليمات (صور)

رئيس "مصايف الاسكندرية": تنفيذ 80 حملة مفاجئة ومصادرة 350 شيشة على الشواطئ وتغريم 7 شواطئ لمخالفات التعليمات (صور)