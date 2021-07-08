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انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بأزهرية شمال سيناء

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انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بأزهرية شمال سيناء انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بأزهرية شمال سيناء

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انطلق امتحان مادة الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء في نهاية الأسبوع الثالث من الامتحانات التي انطلقت يوم 19 من شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه يؤدي الامتحان عدد 365 طالبًا وطالبة في 8 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار أبو القاسم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

المصرى اليوم

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