الأهالي ضربوه.. شاب يتحرش بـ فتاة داخل ميكروباص في السويس ..( التفاصيل )

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كشفت مصادر أمنية تفاصيل واقعة تحرش جديدة، في السويس، حيث استغل شاب تواجده داخل ميكروباص، وحاول لمس أجزاء حساسة من جسد سيدة كانت داخل السيارة ،وقام بكتابة رقم هاتفه المحمول ومنحه إلى الضحية، الاانها القت الورقة في أرضية السيارة، واستغاثت بالاهالي، وتم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبعرض المتهم على قاضي المعارضات في محكمة السويس، جدد حبسه 15 يوما، بتهمة التحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص، ونفي المتهم واقعة التحرش ،مقال ان الأهالي ضربوه «علقة ساخنة» بعد صراخ المجنى عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الضحية قالت انها استقلت سيارة «ميكروباص»، وان المتهم اثناء سير السيارة ترك مكانه وجلس بجوار الفتاة، ثم حاول التحدث مع المجنى عليها،وأعطى لها رقم هاتفه في ورقة، ولامس أجزاء حساسة من جسدها، فاستغاثت المجنى عليها، وتجمع المارة وتم القبض على المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام قبل ان يجدد له قاضي المعارضات حبسه 15 يوما .