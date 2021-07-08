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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم االخميس، 8 يوليو 2021، انخفاضا ملحوظا في استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميًا، والذى شهد انخفاضا مع بداية التعاملات وانخفض الجرام بقيمة جنيه واحد فقط، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الخميس، 898 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6260 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم الخميس، وفى بداية التداولات، تذبذب فى الاسعار مائل نحو التراجع ، وذلك لأول مرة من 6 جلسات، مع استقرار ايجابى للدولار الذى اقترب من اعلى مستوى له من 3 شهور.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب، تسليم أغسطس القادم بنسبة 0.35%، ويتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية أيضا بنفس النسبة، مع ترقب المستثمرين قبل اعلان مؤشر طلبات الاعانة للاسبوع المنقضى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 796.72 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,803.35 $ .

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