إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بمحطة 5 بـ«منتزة الإسكندرية» (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5 والذي انفجر منذ يومين بشارع ملك حفني التابع لحي المنتزه اول، نتيجة لزيادة الحمولات والضغط العالي عليه.

وقال إنه جاري حاليا وضع طبقة الأساس لإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع، مشدداً على المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالإسراع في الانتهاء من ترميم ورصف الطريق لاستئناف الحركة المرورية بالشارع في اسرع وقت ممكن وتكليف استشاري من مديرية الطرق لمتابعة الأعمال.

ووجه المحافظ، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه اول، بالمتابعة اللحظية والتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من أعمال وضع الطبقة الإسفلتية وإعادة الشيء لأصله بالشارع لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، ورفع العبء عن كاهل اهالي المنطقة.

إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بمحطة 5 المنفجر منذ يومين بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)

إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بمحطة 5 المنفجر منذ يومين بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)