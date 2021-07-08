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أعلن المتحف اليوناني الروماني فى الإسكندرية، إجراء الاستفتاء الشهري "أنت من تقرر"، لاختيار قطعة شهر يوليو الجارى الفائزة بالاستفتاء وأعلى الأصوات لعرضها فى المتحف للجمهور ومتابعى المتحف مجاناً خلال شهر أغسطس المقبل، باعتباره تقليدا شهريا متبعاً فى متاحف الاسكندرية.

وشملت القطع الأربعة المتنافسة فى الاستفتاء، القطعة الاولى عبارة عن رأس لملكة بطلمية بتسريحة شعر يونانية وتاج الحية المقدس مصري الطابع وتم اكتشافها فى شمال الدلتا، وجاءت القطعة الثانية عبارة عن تمثال جالس للمعبود سيرابيس وتم اكتشافه فى بطن حريت بالفيوم.

وجاءت القطعة الثالثة، عبارة عن إناء الباسترون اسطواني الشكل به الوان متعددة ومنفذ بشكل ممتاز وتم اكتشافه فى الحضرة، بينما جاءت القطعة الرابعة عبارة عن المعبودة ايوثينيا زوجة نيلوس معبود النيل محاطة بثمانية أطفال فى رمز لأفرع النيل الثمانية وتم شراؤها من البارون ثم تم اهدائها فيما بعد الى المجلس الاعلى للاثار.

ويعرض المتحف، تشكيلة واسعة من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وماحولها وهي في معظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني اللاحق له وتحديدا منذ نشأة الإسكندرية من القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد، وتبلورت فكرة إنشاء المتحف حوالى عام 1891 وذلك لحفظ آثار مدينة الإسكندرية وانتهى العمل فى المتحف بصورة متكاملة عام 1895 حيث افتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني وكان عدد قاعاته 11 قاعة ونتيجة للنشاط الاثرى وتزايد الاكتشافات زادت عدد قاعاته حتى وصلت 25 قاعة .

ويضم بعض الآثار التى ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى وبعض الآثار الفرعونية وقد كشف المتحف عن مقبرتين هامتين إحداهما من العصر البطلمي عثر عليه بمنطقة سوق الورديان والاخرى ترجع الى العصر الرومانى وقد تم قطعهما ونقلها الى الحديقة القبلية للمتحف يحتوي المتحف على عدة قاعات كل قاعة تضم مجموعة من الآثار فى العصور المختلفة.

زوجة معبود النيل .. 4 قطع تنافس باستفتاء المتحف اليوناني الروماني (صور)

زوجة معبود النيل .. 4 قطع تنافس باستفتاء المتحف اليوناني الروماني (صور)