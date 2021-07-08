الآن.. نتيجة القبول فى الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال (صور)

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رابط الاستعلام عن نتيجة القبول فى الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول فى الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من خلال الضغط على رابط الاستعلام نتيجة القبول فى الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وسيظهر لك اختيارين بعد الضغط على الرابط الأول خاص بنتيجة القبول فى الصف الأول الابتدائي والثاني خاص بنتيجة القبول فى رياض الأطفال، وبالدخول على أحد الخياريين سيطلب منك ادخال الرقم القومي لولي الامر وكلمة المررور التى قام ولي الامر بكتابتها عند انشاء الحساب الخاص به.

الآن.. نتيجة القبول فى الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال (صور)

شروط وقواعد القبول فى رياض الأطفال

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت شروط وقواعد القبول فى مرحلة رياض الأطفال فى المدارس الرسمية لغات والحكومية،كما يلي فيتم ترتيب الطلاب المتقدمين حسب السن للمتقدمين إلي المدارس الرسمية للغات، ويتم عمل أكثر من تنسيق لتوزيع الأطفال المتقدمين، ويتم قبول الأكبر سنًا فى التنسيق الأول حسب الأماكن المتوفرة والرغبات المكتوبة، ثم يتم عمل تنسيق آخر حتى الانتهاء من قبول الأعداد المتقدمة وفقا للسن.

يتم اعلان نتيجة القبول على مستوي كل إدارة تعليمية، ويكون لكل مديرية تعليمية تنسيق خاص بها حسب سن الطفل المتقدم والأماكن المتاحة، ويتم تسكين الطفل فى إحدي المدارس التى اختارها ولي الأمر عند التقديم.

ويكون لكل مديرية تعليمية لها تنسيق مختلف عن الأخرى حسب الأماكن المتاحة والأعداد المتقدمة، وجرت العادة أنه يتم قبول الأطفال الأكبر من 5 سنوات فى Kg1 فى المدارس الرسمية لغات ولا توجد وساطة فى القبول.

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