«الزراعة»: تجديد اعتماد معمل كيمياء الأغذية بـ«تكنولوجيا الأغذية» للعام الثالث على التوالي

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بضرورة استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة المعامل لتطوير الأداء بمركز البحوث الزراعية ومعاهده، والتركيز على التحسين والتطوير المستمر للمعامل التابعة للمعاهد البحثية في مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، إنه تم تجديد استمرار اعتماد الجودة لنظام إدارة المختبرات 17025 لمعمل كيمياء الاغذية وذلك للمرة الثالثة على التوالي بحضور مندوبي المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) التابع لوزارة الصناعة وبحضور الدكتورة نيفين صبحي مديرة الجودة في مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن خطة المعهد للتوسع في المعامل المعتمدة التابعة للمعهد.

وأضاف «عرفات»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الموافقة على الاعتماد لمعمل كيمياء الأغذية تم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن منها فحص كفاءة العاملين والتدقيق في نظام الجودة والاختبارات المعملية وذلك على مدار يومين، حيث أشاد المراجعون بمدى التنظيم والتوافق مع المتطلبات اللازمة للمواصفة.

وأشاد مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالمجهود الذي قام به جميع العاملين بالمعمل، خاصة إنه يأتي في اطار اهتمام الدولة بالتحاليل المعملية للأغذية لضمان جودتها وسلامتها تماشيا مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحقيق غذاء آمن تنفيذا لبروتوكول تعاون بين المعهد والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح «عرفات»، أن جميع إمكانيات المعهد في خدمة المجتمع وتطويره ايمانا منه بضرورة تضافر الجهود حيث يتم التوجه حاليا لضرورة تتبع الغذاء من المزرعة المائدة والكشف عن الغش بالأغذية مما يضع على عاتق المعامل ضرورة توفير التحاليل المعملية المعتمدة للتأكد من سلامة الغذاء في جميع مراحله، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز معملين آخرين قريبا وهما معمل معالجة مياه الصرف ومعمل الميكروبيولوجي وذلك استكمالاً لمنظومة الإعتماد التي يسعى المعهد لتنفيذها.

ولفت مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إن أهمية اعتماد معمل كيمياء الأغذية تأتي في تحسين المستوى المهارى للباحثين ومعاونيهم لتطوير والارتقاء بمنظومة البحوث التطبيقية واستمرار استدامة دور معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية كأحد المقيمين والمحكمين لجودة المنتجات العذائية لشركات التصنيع الغذائى في مصر.

وأوضح «عرفات»، ان اعتماد معمل كيمياء الأغذية يساهم في مساعدة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتحقيق اهدافها من اجل ضمان سلامة وجودة المنتج الغذائى حفاظا على صحة وسلامة المواطن المصرى وزيادة الصادرات من المنتجات الغذائية ودعم الاقتصاد القومى.

وأشار مدير معهد تكنولوجيا الأغذية ان اجراء تحاليل معتمدة في معمل كيمياء الاغذية يتم بأعلى جودة ممكنة موضحا إنه تم الحصول على اختبار الكفاءة الفنية لهذه الاختبارات من شركات عالمية تحقيقا للوصول إلى اعلى دقة وكفاءة نتائج هذه الاختبارات.