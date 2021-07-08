محافظ البحيرة يرفع درجة الاستعداد لأداء امتحانات الثانوية العامة (صور)

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد في المحافظة لأداء امتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يوليو 2021 المقبل.

وأشار محافظ البحيرة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب ولجان المراقبة والعاملين في التربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.

وشدد «آمنة» على منع تكدس أولياء الأمور والطلاب أمام المدارس خلال فترة الإمتحان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير كافـة المـدارس المقـرر عقـد لجـان امتحانات الثانوية العامة بها، وتوفير كشافات الإنارة اللازمة، والتأكد من إرتداء جميع الطلاب والعاملين للكمامات أثناء دخول اللجان، وتوفير كميات إحتياطية من الكمامات.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الاستعداد بتفعيل غرفة العمليات المركزية في المديرية وغرف تابعة في الإدارات التعليمية أولا بأول، وإتخاذ والتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع توفير الحماية للجان الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ عددهم 30 ألفًا و61 طالبًا وطالبة، منهم 17 ألفًا و878 بالقسم العلمي شعبة العلوم، وألفين و475 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و6 آلاف 334 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، علاوة على ألفين و824 طالبًا وطالبة يمتنحون بنظام الخدمات و750 طالبًا وطالبة يمتحنون بنظام المنازل في عدد 106 لجنة في 18 إدارة تعليمية.

14 طالب بكل لجنة.. محافظ البحيرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة