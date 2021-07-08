درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ45.. حالة الطقس اليوم (تفاصيل)

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتصل درجة الحرارة المحسوسة ضمن توقعات الطقس في مصر إلي 45 درجة فى أسوان وابو سمبل وإدفو والأقصر، وترفع الرطوبة النسبية من الاحساس بدرجة الحرارة فوق المتوقعة بمقدار يتراوح بين درجتين إلي 4 درجات.

تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس اليوم حار رطب خلال النهار علي القاهرة والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويصبح شديد الحرارة علي جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء.

ويتوقع أن يصبح الطقس معتدلاً ليلاً فى القاهرة وباقي أنحاء مصر، ويكاد تتطابق درجات الحرارة اليوم مع درجات الحرارة خلال حالة الطقس أمس.

يتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدل والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج في يتراوح من 1.5 متر إلى مترين، واتطابق حالة البحر الأحمر اليوم مع حالة البحر المتوسط.

تتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق المتجهة إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وشمال الصعيد، بما يقلل من درجة الرطوبة النسبية خلال الليل، ويكون اتجاه الرياح فى مصر اليوم شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح اليوم بين 14 عقدة و16 عقدة.

تكون درجات الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم فى القاهرة 82-35، وتصل 92-40 علي السواحل الشمالية، وتكون 40-25 في شمال الصعيد، وتنخفض إلي30-15 في جنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مصر

تتطابق درجات في القاهرة اليوم مع طقس أمس وتكون36 درجة للعظمي و24 للصغري، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 30 للعظمى و24 للصغرى، وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى القاهرة إلي 38 درجة، وتصل فى الإسكندرية إلي 33 درجة.

تكون درجة الحرارة العظمي والمحسوسة الأعلي فى مصر اليوم 45 درجة للمحسوسة و43 درجة للعظمي فى أسوان وإدفو وأبوسمبل والأقصر، وتختلف درجة الحرارة الصغري فى تلك الأماكن وإن ظلت متطابقة مع درجة الحرارة أمس لتكون 27 درجة في الأقصر، و28 درجة في إدفو وأسوان، بينما تكون 29 درجة في أبوسمبل.

وتكون الحرارة فى أسيوط 38-24، المنيا 37-24، الفيوم 37-24، الوادي الجديد 42-27، حلايب 35-29، بني سويف 37-25، الغردقة 37-27، شلاتين 37-27، شرم الشيخ 38-28، العريش 33-24، قنا 40-26، الطور 35-25، سوهاج 39-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى الاسماعيلية 36-23، دمياط 31-24، المنصورة 35-24، دمنهور 33-24، سيوة 39-22، شبين الكوم 35-24، طنطا 34-24، السلوم 31-22،السويس 36-25، بلطيم 30-24، بورسعيد 32-24،رفح 32-23، الزقازيق 36-2 درجة.

درجات الحرارة المحسوسة الأعلي فى مصر اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في مصر فى الأماكن الأعلي فى درجات الحرارة كما يلي: 45 درجة في أسوان والأقصر وإدفو وأبوسمبل، وتكون 44 درجة في الوادي الجديد.

وتكون درجة الحرارة المحسوسة فى قنا 42 درجة، و41 درجة في شلاتين وشرم الشيخ ونويبع والغردقة وسيوة، بينما تكون 40 درجة في سوهاج وأسيوط ورأس سدر ومرسى علم وأبورماد.

وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

يتوقع أن تكون ذروة الشعور بدرجات الحرارة الأعلي اليوم فى القاهرة من الثانية ظهرًا إلى الخامسة عصرًا، ويكون فى الإسكندرية من الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا.

ويكون الشعور بدرجات الحرارة القصوي فى أسوان وإدفو والأقصر وأبوسمبل من الساعة الثانية ظهرًا وحتى قرب السادسة مساءًا، وفي الغردقة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، أما فى شرم الشيخ فيكون من الساعة الثانية ظهرًا وحتى قرب الساعة السادسة مساءًا.

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