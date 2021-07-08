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أول تعليق مصري رسمي على مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول سد النهضة

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أول تعليق مصري رسمي على مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول سد النهضة أول تعليق مصري رسمي على مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول سد النهضة

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قال سامح شكري، وزير الحارجية، إن ستؤيد مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف سامح شكري، لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وفقا لقناة إكسترا نيوز، أن مصر ترى مشروع القرار التونسي متوازنا.

ويعقد مجلس الأمن الدولى جلسة، اليوم، حول سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ومن المقرر أن يُلقى سامح شكري كلمة مصر أمام الاجتماع، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، وتقدم تونس، العضو العربى الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

وينصّ مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان» استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب رئيس الاتّحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لتتوصل الدول الثلاث، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، مع ضمان «قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد، دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب».

المصرى اليوم

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