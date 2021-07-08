«زي النهارده».. كورت فالدهايم رئيسا للنمسا 8 يوليو 1986

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كورت فالدهايم دبلوماسى وسياسى نمساوى،تخرج في جامعة فيينا، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التشريع في 1944 والتحق بالدائرة الدبلوماسية النمساوية في 1945وشغل بين عامى 1948و1951 منصب السكرتير الأول للمفوضية النمساوية في باريس، ثم عُين رئيساً لإدارة شؤون الموظفين بوزارة الخارجية في فيينا من 1951 إلى 1955،ثم عين في 1955 مراقباً دائماً للنمسا لدى الأمم المتحدة، ثم رئيساً للبعثة النمساوية عندما تم قبول النمسا عضواً في المنظمة،وفى الفترة من 1956 إلى 1960، مثل النمسا في كندا بوصفه وزيراً مفوضاً ثم سفيراً، وفى الفترة من 1960 إلى 1962 صار رئيساً للإدارة السياسية في وزارة الخارجية، ثم مديراً عاماً للشؤون السياسية حتى يونيو 1964، وفى 1964 شغل منصب الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة حتى 1968، وتولى منصب رئيس لجنة استخدام الفضاء الخارجى في الأغراض السلمية ،وفى الفترة من يناير 1968 إلى إبريل 1970 شغل منصب وزير الخارجية الاتحادى للنمسا، وبعد مغادرته الحكومة انتخب بالإجماع رئيساً للجنة الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفى أكتوبر 1970 أعيد تعيينه ممثلاً دائماً للنمسا لدى الأمم المتحدة إلى أن انتخب أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة من 1 يناير 1972، وقد استمر في منصبه كأمين عام للأمم المتحدة حتى 31 ديسمبر 1981 وذلك بعد أن تم التجديد له في 1976و«زي النهارده» في 8 يوليو 1986 انتخب رئيساً للرئاسة الاتحادية في النمسا، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1992، إلى أن توفى في 14 يونيو 2007.