«زي النهارده».. إعدام المفكر اللبناني أنطون سعادة 8 يوليو 1949

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أنطون سعادة، روائى ومفكر وسياسى وصحفى، وهو مولود في 1 مارس 1904 بجبل لبنان، وتلقى تعليمه الأولى بمدرسة الفوريربالقاهرة،وعاد لبلده وعاش مع جدته وأتم تعليمه،وفى 1919 هاجر لأمريكا، ثم انتقل للبرازيل ودرس الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسةوشارك والده إصدارجريدة الجريدةومجلة المجلة ،وظهرت كتاباته الأولى وهو في الثامنة عشرة، ونشر مقالات طالب فيها بإنهاء الاحتلال الفرنسى واستقلال سوريا، واستشرف مشروع الحركة الصهيونية ونبه لخطره، وبعد ثلاث سنوات انصرف للتعليم بالمعاهد السورية في ساوباولو،وفى 1930عاد لسوريا وعمل بالتعليم،ثم عاد لبيروت في 1931 وبدأ بإعطاء دروس بالجامعة الأمريكية،وخاض حوارات فكرية في الوسط الثقافى والمنابرالفكرية والجمعيات،وكل هذا تمخض عنه المنهج الفكرى للحزب السورى القومى الاجتماعى الذي أسسه في 16 نوفمبر 1932، وفى 1933أعاد إصدار مجلة «المجلة»ببيروت،وفى يونيو1935وبعد انتشارالحزب بالأوساط الشبابية والثقافية عقد الاجتماع العام الأول رغم سرية الحزب، وألقى خطابا يعد من أهم الوثائق الفكرية بالعقيدة السورية القومية، واعتقله الانتداب الفرنسى في سبتمبر1935وحكم عليه بالسجن ستة أشهر،واعتقل أكثر من مرة، واستقر بالأرجنتين حتى مايو 1940، وبعد جلاء الفرنسيين عام 1946 حاول العودة للبنان لكن تحالف بشارة الخورى، رئيس الجمهورية، ورياض الصلح، رئيس الحكومة، كان يعرقل عودته، وفى مارس 1947 عاد لبيروت وأطلق حركة مواجهة قومية شاملة خلال حرب فلسطين 1948 فأصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بمنع اجتماعات الحزب،ووقعت صدامات بين الحزب والسلطة ولجأ لدمشق واستقبله حسنى الزعيم،بعد شهرسلمه للسلطات اللبنانية التي أعدمته «زى النهارده» في 8 يوليو 1949.