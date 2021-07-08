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«زي النهاردة».. وفاة الفنان حسن عبدالسلام 8 يوليو 2013

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«زي النهاردة».. وفاة الفنان حسن عبدالسلام 8 يوليو 2013 «زي النهاردة».. وفاة الفنان حسن عبدالسلام 8 يوليو 2013

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يعد الفنان والمخرج المسرحى حسن عبدالسلام واحدامن أهم مخرجى العصرالذهبى للمسرح المصرى، فهو ينتمى لجيل الستينيات، الذي ضم كمال يس وسعد أردش وكرم مطاوع، وقد استطاع عبدالسلام بموهبته المؤكدة ودراسته الأكاديمية وخبراته الفنية أن يضع لنفسه بصمة مميزة تخصه، فهو نجم الإخراج للأعمال المسرحية الكوميدية الموسيقيةورغم تميزه في تقديم عدة مسرحيات كلاسيكية وتجريبية، إلا أن تألقه وتميزه الحقيقى تجلى من خلال فرق القطاع الخاص، حيث قدم لفرقة «ثلاثى أضواء المسرح»«موسيقى في الحى الشرقى» لصفاءأبوالسعود وجورج سيدهم وسميرغانم الذي قام ببطولةمسرحيات أخرى لعبدالسلام، منها «أخويا هايص وأنا لايص» و«فارس وبنى خيبان» وجوليو ورومييت وطبيخ الملايكة،وأهلا يا دكتور والمتزوجون ولفرقة الريحانى أخرج آه من حلاوتها، كما قدم لفرقة الفنانين المتحدين أربع مسرحيات، من أهمها سيدتى الجميلة، للثنائى فؤاد المهندس وشويكار، وكان قد تم تكريمه في افتتاح المهرجان التاسع عشر لنوادى المسرح المصرى عام 2009 كما تم تكريمه في 2010 في «يوم الوفاء للمسرح الحديث» بالقاهرة، وكان قد شغل موقع مديرالمسرح الحديث وهو مولود في 27 مارس 1927 ودرس التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية،وقام بعدد من الأدوارفى السينما،ثم اتجه إلى الإخراج وعمل مديرا للمسرح الحديث والمسرح الغنائى، وقد توفى «زى النهاردة» في 8 يوليو 2013.

المصرى اليوم

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