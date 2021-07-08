مركز الثقافة السينمائية يوثق تراث الفنانين والعاملين بالسينما المصرية

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تحت رعاية الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما يقوم حاليا مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى بتوثيق وحفظ وارشفة التراث السينمائى(الورقى) ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية.

وصرح السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية أن المشروع يأتى في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث باعتباره جزء مهم من تاريخ السينما المصرية، ويحتوى التراث السينمائى(الورقى) على 1400 ملف حيث يتم حفظ وتوثيق وارشفة ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية باستخدام احدث اجهزة الرقمنة لتكون الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D

ويتضمن المشروع على عدد 800 ملف لكبار النجوم وفنانى السينما المصرية منهم فاتن حمامة وشكرى سرحان وعادل إمام واحمد ذكى ومحمود عبدالعزيز ومحمود ياسين وسعاد حسنى وجميل راتب وشويكار وليلى علوى ونبيلة عبيد وغيرهم.

كما يضم المشروع عدد من ملفات العاملين في صناعة السينما المصرية وابرزهم المخرجين يوسف شاهين وحسن الإمام وهنرى بركات وعاطف الطيب ومحمد خان وعلى بدرخان ومحمد كريم وكمال الشيخ وشادى عبدالسلام واشرف فهمى ومحمد فاضل ويحيى العلمى وحسام الدين مصطفى وغيرهم .

كما يوثق المشروع لأبرز كتاب السيناريو الاديب العالمى نجيب محفوظ وعبدالحى اديب ومحفوظ عبدالرحمن ومحمد الباسوسى ووحيد حامد ولينين الرملى ومصطفى محرم وغيرهم.

ومن مديرى التصوير الذين يشملهم المشروع وحيد فريد ومحسن نصر وعبدالعزيز فهمى ورمسيس مرزوق ومحسن احمد وعبدالحليم نصر وسعيد شيمى وسامح سليم وغيرهم.

كما يوثق المشروع عددا من كبار مهندسى الديكور في السينما المصرية أبرزهم شادى عبدالسلام وأنسى ابو سيف وصلاح مرعى ونهاد بهجت وغيرهم.